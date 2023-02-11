В Лемболово обнаружили тело женщины

Накануне вечером к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении в лесу, рядом с железнодорожной станцией Лемболово тела женщины. Прибывший на место наряд полиции обнаружил погибшую примерно в трехстах метрах от платформы.

По предварительной информации, тело пролежало в лесу долго. Известно также, что рядом были замечены беспризорные собаки.

В усопшей предварительно опознали 55-летнюю женщину, которая ушла из дома в начале января и не вернулась. Точные причины ее смерти установит медицинская экспертиза.

Проверку по факту произошедшего проводят полиция и сотрудники следственного отдела СК Ленобласти.