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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали группу «диких» коллекторов

В Петербурге задержали группу «диких» коллекторов

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Опубликовал: Anton78
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Уголовный розыск задержал группу «диких» коллекторов

В мае в полицию обратились два индивидуальных предпринимателя, 33 и 37 лет, которые вели совместный бизнес, и около полугода назад взяли в долг у знакомого 3 миллиона рублей, обещав  вернуть к маю. Но - не смогли.

Были приглашены 12 мая на переговоры об  условиях возврата в ресторан на улице Савушкина, где их встретили пятеро «переговорщиков», снова предложившие им вернуть долг; услышав отказ сделать это сейчас,  избили, отвели на подземный паркинг, где стояла «БМВ» одного из компаньонов, снова избили,  пригрозив "конфискацией" авто.

Коммерсанты обратились в травмпункт и полицию.

Сотрудники регионального Управления уголовного розыска установили личности,  и 22 июня задержали  всех пятерых. 

В ходе обысков изъяты два охотничьих ружья, травматический пистолет, учебная  граната и ножи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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