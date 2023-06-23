В Петербурге задержали группу «диких» коллекторов

В мае в полицию обратились два индивидуальных предпринимателя, 33 и 37 лет, которые вели совместный бизнес, и около полугода назад взяли в долг у знакомого 3 миллиона рублей, обещав вернуть к маю. Но - не смогли.

Были приглашены 12 мая на переговоры об условиях возврата в ресторан на улице Савушкина, где их встретили пятеро «переговорщиков», снова предложившие им вернуть долг; услышав отказ сделать это сейчас, избили, отвели на подземный паркинг, где стояла «БМВ» одного из компаньонов, снова избили, пригрозив "конфискацией" авто.

Коммерсанты обратились в травмпункт и полицию.

Сотрудники регионального Управления уголовного розыска установили личности, и 22 июня задержали всех пятерых.

В ходе обысков изъяты два охотничьих ружья, травматический пистолет, учебная граната и ножи.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).