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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобалсти 58-летняя жительница Тосно отправила мошенникам 8,2 миллиона рублей

В Ленобалсти 58-летняя жительница Тосно отправила мошенникам 8,2 миллиона рублей

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Опубликовал: Anton78
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Жительница Тосно отправила мошенникам 8,2 миллиона рублей

К полицейским Тосненсого района Ленинградлской области братилась с заявлением 58-летняя жительница города Тосно. Женщина сообщила стражам порядка о том, что в период с 8 мая по 7 июня ей звонила неизвестная, которая представлялась сотрудником «Госуслуг». Путем обмана и злоупотребления доверием телефонная мошенница вынудила женщину получить кредиты в двух банках и взять кредит под залог собственной квартиры на общую сумму 8 270 819 рублей и перевести их на указанные счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Тосненский район мошенничество
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