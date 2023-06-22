В Ленобалсти 58-летняя жительница Тосно отправила мошенникам 8,2 миллиона рублей

К полицейским Тосненсого района Ленинградлской области братилась с заявлением 58-летняя жительница города Тосно. Женщина сообщила стражам порядка о том, что в период с 8 мая по 7 июня ей звонила неизвестная, которая представлялась сотрудником «Госуслуг». Путем обмана и злоупотребления доверием телефонная мошенница вынудила женщину получить кредиты в двух банках и взять кредит под залог собственной квартиры на общую сумму 8 270 819 рублей и перевести их на указанные счета.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.