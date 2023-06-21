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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задаржали 47-летнюю женщину, обманувшую пенсионерку

В Петербурге задаржали 47-летнюю женщину, обманувшую пенсионерку

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Опубликовал: Anton78
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Полицией задержаны мошенники, обманувшие пенсионерку в Невском районе

13 июня 2023 года к полицейским Невского района Петербурга поступило заявление от 63-летней женщины о том, что в этот же день, в промежутке между 13:00 и 15:00 ей неоднократно звонили неизвестные, представлялись сотрудниками полиции и сообщали о том, что ее дочь, якобы, виновна в совершении ДТП и для не привлечения ее к уголовной ответственности она должна передать через окно на веревке денежные средства.
Поверив телефонным мошенникам, пенсионерка названным ими способом передала неизвестным 825 000 рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Вчера днем около 15 часов 00 минут возле дома 28/1 по улице Верности в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 47-летнюю жительницу этого дома.
Злоумышленницу задержали на основании статьи 91 УПК РФ.
Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район мошенничество пенсионеры
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