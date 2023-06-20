ента новостей

10:11
В Петербурге неадекватный петербуржец ограбил храм
10:00
В Ленобласти двухлетний малыш выпал из окна
09:50
В Московском районе годовалый малыш выпал из окна общежития
09:41
В Ленобласти двое мужчин погибли под электропоездом
09:19
В музее АРТМУЗА открываются сразу две выставки, несущие отпечаток той самой digital-культуры
02:12
Возможный переход Александра Коваленко из «Сочи» в «Зенит» обретает оттенки скандальности
00:34
Валерий Гергиев и Денис Мацуев приняли участие в концерте, посвящённом открытию XVII Международного конкурса имени Чайковского
20:30
Двукратный Олимпийский чемпион, хоккеист Сергей Макаров отмечает 65-летний юбилей
18:59
Легендарную тюрьму «Кресты» в Петербурге превратят в общественно-деловой кластер
17:15
В петербургском колледже торжественно открыли «Парту Героя» в честь бойца спецназа Владимира Широкова
17:12
Съезд с КАД на Парашютную улицу полностью перекроют для движения автомобильного транспорта
16:14
Легкоатлет Александр Хютте приговорён судом к двум годам колонии и штрафу за избиение мужчины
15:26
В Ленобласти провели газопровод к трем поселкам Приозерского района
15:21
На КАД временно закроют две площадки отдыха для водителей
15:17
На Большеохтинском кладбище почтили память Рудольфа Фурманова
15:13
Депутаты предлагают разрешить использовать средства регионального материнского капитала на оплату дополнительных медицинских услуг
13:44
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Светлана Журова высказалась о деле спартаковца Промеса
12:47
Выставка «Корневая папка»
12:40
Секреты «Алых парусов-2023»: кто станет ведущими легендарного праздника?
12:37
Выставка Владимира Яшке «Небо, шляпка, девушка»
12:07
В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист
12:03
В Ленобласти мигрант на "ВАЗ-21099" вылетел в кювет. Пострадал сам водитель и 16-летняя пассажирка
11:59
В Павловске на территории конноспортивного клуба мигрант изнасиловал и ограбил девушку-берейтера
11:52
В Петербурге четверо мужчин и две женщины пытались ограбить магазин на проспекте Маршала Блюхера
11:46
В Приморском районе конфликт на парковке завершился поножовщиной
11:41
На КАД между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе перекроют две полосы
11:34
В Ленобласти перед судом предстанет организованная группа, в которую входили бывший депутат и должностные лица Приозерского района
11:29
В Волхове домушник вынес из квартиры ноутбук и награды Великой Отечественной
11:23
В Петербурге сгорел еще один «лазурный» автобус Volgabus
11:03
В Ленобласти начальник отдела дознания полиции подозревается в получении взятки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге неадекватный петербуржец ограбил храм

В Петербурге неадекватный петербуржец ограбил храм

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Яндекс.Карты
В Кировском районе Петербурга неадекватный 51-летний неработающий гражданин ограбил храм

Вчера около 12 часов в церковь святителя Василия Великого на проспекте Народного Ополчения, 22, ворвался неизвестный. Примерив силу к 50-летнему настоятелю, злоумышленник похитил икону с ликом Святой Елены, в деревянном окладе коричневого цвета, размером 21х29 см. Материальный ущерб составил 15 000 рублей.

Спустя несколько часов сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» возле дома 83 по проспекту Народного Ополчения по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 51-летний неработающий гражданин. Ввиду явной неадекватности подозреваемого направили в Психиатрическую больницу №1 им. П.П. Кащенко.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Кировский район грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

12-10-2022, 11:57
В Кировском районе задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
12-06-2023, 12:06
В Красногвардейском районе задержали подозреваемого в разбое
22-09-2022, 15:52
В Выборге по горячим следам задержали насильника
7-05-2023, 12:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в квартирной краже
9-04-2023, 13:20
В Невском районе задержан подозреваемый в разбое
27-03-2023, 12:43
В Тихвине задержан налетчик на табачную лавку

Происшествия на дорогах

0
121
Вчера, 12:07
В Ломоносовском районе в ДТП погиб мотоциклист
0
119
Вчера, 12:03
В Ленобласти мигрант на "ВАЗ-21099" вылетел в кювет. Пострадал сам водитель и 16-летняя пассажирка
0
176
18-06-2023, 15:36
В Колпино пьяный лихач на «Ладе Гранте» въехал в жилой дом
0
165
18-06-2023, 14:10
В Киришах «Лада» сбила 12-летнего подростка на самокате
Наверх