В Петербурге неадекватный петербуржец ограбил храм

Вчера около 12 часов в церковь святителя Василия Великого на проспекте Народного Ополчения, 22, ворвался неизвестный. Примерив силу к 50-летнему настоятелю, злоумышленник похитил икону с ликом Святой Елены, в деревянном окладе коричневого цвета, размером 21х29 см. Материальный ущерб составил 15 000 рублей.

Спустя несколько часов сотрудниками уголовного розыска по «горячим следам» возле дома 83 по проспекту Народного Ополчения по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 51-летний неработающий гражданин. Ввиду явной неадекватности подозреваемого направили в Психиатрическую больницу №1 им. П.П. Кащенко.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.