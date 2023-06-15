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Питерец.ру » Происшествия » Пенсионерка из под Волхова перевела мошенникам более 1,1 млн рублей

Пенсионерка из под Волхова перевела мошенникам более 1,1 млн рублей

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Опубликовал: Anton78
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Телефонные аферисты уболтали пенсионерку из под Волхова выслать миллион.

Вчера к полицейским Волховского района Ленинградской области обратилась 73-летняя жительница садоводства "Извоз", которая сообщила стражам порядка о том, что в течение недели ей на телефон звонили неизвестные. Телефонные собеседники убедили пенсионерку в том, что деньги с её банковского счёта, якобы, пытаются похитить. Для сохранности сбережений аферисты посоветовали пожилой женщине снять все деньги и перевести их на новый счёт, который назвали надёжным и реквизиты которого продиктовали.

Пенсионерка не поняла, что имеет дело с телефонными мошенниками и выполнила инструкцию. Через различные банкоматы она перевела мошенникам более 1,1 млн рублей, думая, что таким образом спасает деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Волховский район мошенничество пенсионеры
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