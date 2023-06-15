Пенсионерка из под Волхова перевела мошенникам более 1,1 млн рублей

Вчера к полицейским Волховского района Ленинградской области обратилась 73-летняя жительница садоводства "Извоз", которая сообщила стражам порядка о том, что в течение недели ей на телефон звонили неизвестные. Телефонные собеседники убедили пенсионерку в том, что деньги с её банковского счёта, якобы, пытаются похитить. Для сохранности сбережений аферисты посоветовали пожилой женщине снять все деньги и перевести их на новый счёт, который назвали надёжным и реквизиты которого продиктовали.

Пенсионерка не поняла, что имеет дело с телефонными мошенниками и выполнила инструкцию. Через различные банкоматы она перевела мошенникам более 1,1 млн рублей, думая, что таким образом спасает деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).