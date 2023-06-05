В Янино задержали налетчика на микрофинансовую организацию на проспекте Энгельса

Вечером минувшей субботы к полицейским Выборгского района Петербурга обратилась 32-летняя менеджер микрофинансовой организации из дома 111 по проспекту Энгельса, с сообщением о том, что около 20 часов 35 минут неизвестный, под угрозой пистолета, забрал из кассы 46 500 рублей и скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

На следующий день, около 17 часов 10 минут, возле дома 34 по Шоссейной улице в поселке Янино Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 53-летний ранее судимый за аналогичные преступления гражданин сопредельного государства.

У задержанного обнаружен и изъят игрушечный пистолет.

Полицейским он признался, что имел долги, и таким способом решил погасить задолженности.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.