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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино задержана женщина обманувшая пенсионерку в Петродворцовом районе

В Мурино задержана женщина обманувшая пенсионерку в Петродворцовом районе

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудниками полиции Петродворцового района задержана подозреваемая в мошенничестве в отношении пенсионера

13 мая 2023 года к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 80-летнего пенсионера о том, что он стал жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передал неизвестному 200 000 рублей который, после получения денежных средств от пенсионера, скрылся на автомобиле «Дэу-Матиз».
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
19 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой в городе Мурино возле дома 5 корпус 6 литер А на Привокзальной площади по подозрению в совершении данного преступления задержана 33-летняя женщина.
Злоумышленницу задержали на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Петродворцовый район мошенничество пенсионеры
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