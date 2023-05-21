13 мая 2023 года к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 80-летнего пенсионера о том, что он стал жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передал неизвестному 200 000 рублей который, после получения денежных средств от пенсионера, скрылся на автомобиле «Дэу-Матиз».
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
19 мая в результате оперативно-розыскных мероприятий опергруппой в городе Мурино возле дома 5 корпус 6 литер А на Привокзальной площади по подозрению в совершении данного преступления задержана 33-летняя женщина.
Злоумышленницу задержали на основании ст. 91 УПК РФ.
В Мурино задержана женщина обманувшая пенсионерку в Петродворцовом районе
0
39
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Сотрудниками полиции Петродворцового района задержана подозреваемая в мошенничестве в отношении пенсионера
13 мая 2023 года к полицейским Петродворцового района Петербурга поступило сообщение от 80-летнего пенсионера о том, что он стал жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП» и передал неизвестному 200 000 рублей который, после получения денежных средств от пенсионера, скрылся на автомобиле «Дэу-Матиз».
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"