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Питерец.ру » Происшествия » В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса

В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса

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Опубликовал: Anton78
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В городе Кировск две легковушки разбились в Кировске после маневра неисправного автобуса. В больнице женщина

Сегодня около 11 часов на улице Магистральной в городе Кировск, неисправный автобус вместе с автомашиной, которая буксировала его на жесткой сцепке, выехали на полосу встречного движения. Уходя от столкновения, автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с кроссовером Toyota Rav4. Из салона "Матиза" женщине-водителю помогли выбраться спасатели. Ее передали бригаде скорой помощи, пострадавшая госпитализирована.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 127-й пожарной части, уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО ДТП
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