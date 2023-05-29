В Кировске столкнулись две легковушки после маневра неисправного автобуса

Сегодня около 11 часов на улице Магистральной в городе Кировск, неисправный автобус вместе с автомашиной, которая буксировала его на жесткой сцепке, выехали на полосу встречного движения. Уходя от столкновения, автомобиль Daewoo Matiz столкнулся с кроссовером Toyota Rav4. Из салона "Матиза" женщине-водителю помогли выбраться спасатели. Ее передали бригаде скорой помощи, пострадавшая госпитализирована.

Последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 127-й пожарной части, уточнили в ГУ МЧС России по Ленобласти. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники дорожной полиции.