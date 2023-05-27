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Питерец.ру » Происшествия » В Тихвине горели 200 квадратных метров бревен-горбыля

В Тихвине горели 200 квадратных метров бревен-горбыля

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ВКонтакте
200 «квадратов» полыхавшего горбыля почти шесть часов тушили в Тихвине

Вчера поздним вечером около 23 часов 05 минут в экстренные службы Тихвинского района Ленинградской области поступило сообщение о пожаре на улице Садовой в городе Тихвин.

По предварительной информации, горели 200 квадратных метров бревен-горбыля.

Около 04 часов 45 минут возгорание ликвидировано дежурной сменой 61-й пожарной части, пострадавших нет. На месте происшествия работали 8 человек, задействовав 2 единицы техники.

В полиции рассказали, что пожар произошел на частной территории. Местные жители утверждают, что горела древесина одной из частных пилорам.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливает отдел надзора и профилактики МЧС Тихвинского района.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Тихвинский район пожар
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