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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП погиб велосипедист

В Петербурге в ДТП погиб велосипедист

0
16
Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
vk.com
В Калининском районе Петербурга «Форд Фокус» насмерть сбил велосипедиста

Сегодня ранним утром, около 8:45 у дома 3 по Менделеевской улице, в Калиниском районе Петербургак 28-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП 49-ти летний велосипедист погиб на месте. По данному факту проводится проверка.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Калининский район ДТП велосипеды
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