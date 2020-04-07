Сегодня ранним утром, около 8:45 у дома 3 по Менделеевской улице, в Калиниском районе Петербургак 28-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП 49-ти летний велосипедист погиб на месте. По данному факту проводится проверка.
В Петербурге в ДТП погиб велосипедист
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
vk.com
В Калининском районе Петербурга «Форд Фокус» насмерть сбил велосипедиста
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