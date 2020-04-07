В Петербурге в ДТП погиб велосипедист

Сегодня ранним утром, около 8:45 у дома 3 по Менделеевской улице, в Калиниском районе Петербургак 28-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на велосипедиста. В результате ДТП 49-ти летний велосипедист погиб на месте. По данному факту проводится проверка.