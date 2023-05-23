На Васильевском острове пенсионер «одолжил» аферисту 700 тысяч рублей

К полицейским Василеостровского района Петербурга обратился 90-летний мужчина, который рассказал стражам порядка о том, что накануне днем около 14 часов к 90-летнему пенсионеру возле дома 29 по Железноводской улице обратился неизвестный мужчина и предложил дедушке подвести его до дома.

За время проведенное в пути аферист умудрился втереться в доверие к пожилому мужчине и убедил одолжить ему денег. Пенсионер отдал мошеннику 700 000 рублей.

Злоумышленник был одет во все темное, на голове светлый головной убор. В память дедушке врезались золотые зубы у преступника - по всей верхней челюсти.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).