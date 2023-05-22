В Ленобласти «Нива» попала под колеса грузового состава на железнодорожном переезде

Накануне вечером около 19 часов 55 минут на железнодорожном переезде у деревни Овинцево, между станциями Волосово и Молосковицы автомобиль "Шевроле Нива" выехал перед приближающимся грузовым поездом. Железнодорожная сигнализация при этом работала исправно. Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось: расстояние было недостаточным.

По предварительной информации пострадавших нет, схода подвижного состава нет. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло, сообщают в ОЖД.

В ГУ МЧС России по Ленобласти сообщили, что последствия ДТП ликвидировала дежурная смена 123-й пожарной части. На месте происшествия работали 4 человека, задействовав 1 единицу техники. Спасатели отбуксировали автомобиль с железнодорожных путей.

Обстоятельства произошедшего уточняются.