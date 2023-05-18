В Волосово тепловоз с пустым вагоном сошли с рельсов

Сегодня днем около 12 часов 05 минут на железнодорожной станции Волосово с рельсов сошел локомотив ТМ2-5906 и первая колесная пара пустого вагона. Судя по фото с места происшествия, маневровый тепловоз после съезда накренился.

"По предварительным данным, сход произошел при выполнении маневровых работ на первом железнодорожном пути. Задержек движения поездов и пострадавших нет", - говорится в сообщении транспортного надзора.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, исправность и работоспособность железнодорожного подвижного состава, действия машиниста локомотива, при наличии оснований примет меры реагирования.