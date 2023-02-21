В Ленобласти пешеход погиб под колесами двух иномарок

Вчера вечером около 20 часов на 15-м километре автодороги "Пружицы - Красный Луч", в Волосовском района Ленинградской области 27-летняя жительница Молосковиц на автомобиле "Мазда 3" наехала на пешехода, который шел по середине проезжей части. После удара мужчина упал под колеса "Chevrolet Niva" под управлением 41-летнего водителя.

От полученных травм 24-летний пешеход скончался на месте происшествия. Установлено, что мужчина проживал в соседней деревне Каложицы.

По данным ГИБДД, водители иномарок с начала прошлого года 14 раз привлекались к ответственности за нарушение ПДД.

По факту смертельного ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.