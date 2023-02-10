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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге с поличным задержан вор-карманник

В Петербурге с поличным задержан вор-карманник

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Опубликовал: Anton78
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Полицейский из Санкт-Петербурга задержал с поличным вора-карманника

Накануне вечером сотрудник Специального полка полиции ГУ МВД России по СПб и ЛО лейтенант полиции Николай Богров возвращался домой после службы. Трамвай, на котором он ехал, остановился возле станции метро «Проспект Большевиков». При посадке пассажиров в салон, полицейский заметил, что один из них, мужчина средних лет, следовавший за молодой девушкой, сразу вышел обратно. Пассажирка же прошла в салон, открыла сумочку и начала испуганно что-то в ней искать. Богров сразу понял, что случилось. Он быстро вывел девушку из трамвая, спросил, что пропало. Она ответила - телефон. Не теряя времени, сотрудник полиции побежал в ту сторону, куда скрылся предполагаемый «карманник».

Догнав и задержав злоумышленника, полицейский действительно обнаружил при нем мобильный телефон «Айфон 12 Про Макс», принадлежащий потерпевшей, 23-летней жительнице Кудрово. Богров доставил 45-летнего ранее судимого подозреваемого в ближайший отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Устанавливается его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Невский район кража карманники
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