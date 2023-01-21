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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали подозреваемых укравших смартфоны из пункте выдачи Wildberries

В Петербурге задержали подозреваемых укравших смартфоны из пункте выдачи Wildberries

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ГУ МВД
Полицейские задержали злоумышленников, подозреваемых в хищении мобильных телефонов

В полицию поступило сообщение от 18-летнего менеджера пункта выдачи товаров интернет-магазина Wildberries. Он сообщил о том, что неизвестный проник в помещение, на Ленинском проспекте, 118, и похитил дорогостоящие мобильные телефоны различных моделей в количестве 31 штуки. Сумма ущерба 3 331 193 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража).

Задержаны 23-летняя девушка, а также 2 молодых людей 1991 и 2003 г. рождения, 1 из которых ранее судимый.

В отношении девушки избрана мера пресечения – обязательство о явке, другие злоумышленники задержаны на основании ст. 91 УПК РФ.

Источник: ГУ МВД
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