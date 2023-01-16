В Мурино на парковке загорелся каршеринговый автомобиль

Сегодня днем около 15 часов в экстренные службы поступило сообщение о пожаре во дворе дома на улице Шувалова в Мурино. На парковке загорелся легковой автомобиль Hyundai. Огонь успел повредить моторный отсек и часть салона.

Пожарные прибыли на место и справились с возгоранием за 17 минут. В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники от 147-й пожарной части.

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль принадлежит одному из крупных каршеринговых сервисов. Был ли он в аренде в момент происшествия, неизвестно.