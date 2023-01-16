ента новостей

19:24
Дети мобилизованных петербуржцев обучились основам живописи в Строгановском дворце
19:21
Кинологи Северо-Западного округа Росгвардии почтили память предшественников, оборонявших Ленинград
16:39
Выставка "Фронтовой рисунок" в театре Буфф
16:37
Суд приостановил застройку сквера на проспекте Науки
16:06
В Мурино на парковке загорелся каршеринговый автомобиль
16:01
В Петербурге бюджетно-финансовый комитет поддержал новый пакет мер для поддержки петербургского бизнеса
15:20
Световое шоу в Кировске – в честь 80-й годовщины со дня прорыва блокады Ленинграда
14:45
В Петербурге задержали мужчину, ранившего ножом двух женщин
14:39
В Ленобласти под Кингисеппом за убийство задержали мигранта
14:36
В центре Петербурга молодой парень отобрал наушники у сверстника
14:35
Пофотографируют и на полгода забывают: блокадница Озерова рассказала об отношении Смольного к ветеранам
13:19
В Петербурге депутаты рассмотрят возможность ограничения продажи вейпов
12:17
В Петербурге задержали карманника-рецидивиста
11:43
В Выборге задержан 39-летний неработающий, ограбивший свою бабушку
11:06
На Васильевском острове автоледи на «Рено Аркана» сбила подростка
10:56
В Тосно 19-летняя студентка заявила об изнасиловании
10:50
В Кировском районе аферисты выманили у пенсионерки более 5 миллионов рублей
10:41
В Невском районе задержаны трое угонщиков автомобиля
10:37
На Пулковском шоссе любовник зарезал сожительницу
10:36
Нужно ужесточить ситуацию с визами
10:06
Можно ли было отказаться от Перестройки?
09:45
Отмечаем юбилей прорыва Блокады
09:38
В Ленобласти тушили дом с мансардой, госпитализирована женщина с отравлением продуктами горения
09:30
По меньшей мере 68 человек погибли в результате авиакатастрофы в Непале
09:24
На КАД двоих вышедших из автомобиля сбила иномарка. Один скончался
01:25
Победа над «Амуром» позволила СКА оформить выход в плей-офф сезона – 2022/2023
21:04
В Петербурге задержан мужчина за развратные действия в отношении несовершеннолетних
21:00
В Ленобласти ликвидирована нарколаборатория
20:02
На севере Петербурга в ДТП погиб пешеход
19:46
Мемориальные кладбища Петербурга не расчищены от снега и льда накануне мероприятий в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Мурино на парковке загорелся каршеринговый автомобиль

В Мурино на парковке загорелся каршеринговый автомобиль

0
62
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ВКонтакте
В Мурино на парковке загорелся каршеринговый автомобиль

Сегодня днем около 15 часов в экстренные службы поступило сообщение о пожаре во дворе дома на улице Шувалова в Мурино. На парковке загорелся легковой автомобиль Hyundai. Огонь успел повредить моторный отсек и часть салона.

Пожарные прибыли на место и справились с возгоранием за 17 минут. В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники от 147-й пожарной части.

Судя по кадрам с места происшествия, автомобиль принадлежит одному из крупных каршеринговых сервисов. Был ли он в аренде в момент происшествия, неизвестно.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район Мурино пожар автомобиль каршеринг видео
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

19-12-2022, 09:48
На «Сортавале» тушили легковой автомобиль. Водитель погиб
20-08-2022, 12:57
В Мурино тушили балкон
18-12-2022, 10:40
В Кудрово тушили пожар в частном доме
25-12-2022, 12:04
В Кикерино после пожара в частном доме обнаружили обгоревшее тело
19-07-2022, 09:08
В Сертолово сгорела автомашина 85-летней женщины
6-12-2021, 12:35
В Мурино тушили пожар в квартире на восьмом этаже многоквартирного дома

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
132
Сегодня, 11:06
На Васильевском острове автоледи на «Рено Аркана» сбила подростка
0
72
Сегодня, 09:24
На КАД двоих вышедших из автомобиля сбила иномарка. Один скончался
0
120
Вчера, 20:02
На севере Петербурга в ДТП погиб пешеход
0
178
14-01-2023, 12:09
На «Южном полукольце» в ДТП погиб один человек погиб и двое пострадали
Наверх