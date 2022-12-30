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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мигрант воткнул нож в спину соотечественника и привез труп в больницу

В Ленобласти мигрант воткнул нож в спину соотечественника и привез труп в больницу

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Опубликовал: Anton78
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Мигрант зарезал соотечественника во Всеволожском районе и привез труп в больницу

Вчера около полуночи к полицейским поступило сообщение, что в приемный покой Шлиссельбургской городской больницы двое мужчин привезли умершего друга, при этом скандалят, бросаются на персонал. Прибывший наряд обнаружил труп 31-летнего гражданина Узбекистана с ножевым ранением спины.

Прямо в больнице по подозрению был задержан 28-летний соотечественник погибшего. Мигрант признался, что в поселке имени Морозова, Всеволожского района Ленинградской области после совместного распития спиртных напитков во время внезапно возникшего ссоры воткнул нож в спину друга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И убийца, и жертва оказались нелегалами.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район ножевое ранение
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