В Ленобласти мигрант воткнул нож в спину соотечественника и привез труп в больницу

Вчера около полуночи к полицейским поступило сообщение, что в приемный покой Шлиссельбургской городской больницы двое мужчин привезли умершего друга, при этом скандалят, бросаются на персонал. Прибывший наряд обнаружил труп 31-летнего гражданина Узбекистана с ножевым ранением спины.

Прямо в больнице по подозрению был задержан 28-летний соотечественник погибшего. Мигрант признался, что в поселке имени Морозова, Всеволожского района Ленинградской области после совместного распития спиртных напитков во время внезапно возникшего ссоры воткнул нож в спину друга.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. И убийца, и жертва оказались нелегалами.