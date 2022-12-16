В Ленобласти в лобовом ДТП четыре человека пострадали, среди них 2-летний ребенок

Вчера вечером около 19 часов на 9-ом километре автотрассы "Комсомольское — Приозерск", в Выборгском районе Ленинградской области.

25-летний водитель Daewoo Nexia, который двигался в сторону Выборга, неверно выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и метеорологические условия, в результате чего потерял контроль над управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Opel Calibra" под управлением 30-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал водитель Daewoo и его пассажиры: 22-летняя девушка и 2-летняя девочка. Также травмы получила 28-летняя пассажирка второй автомашины. Состояние пострадавших оценили как удовлетворительное.