В Бокситогорске в квартире обнаружено тело связанной пенсионерки с пакетом на голове

Вчера вечером около 19 часов к полицейским Бокситогорского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в двухкомнатной квартире пятиэтажного дома на улице Павлова в городе Бокситогорск обнаружено окровавленное тело 87-летней женщины. Её руки были связаны, а на голову надет полиэтиленовый пакет.

В квартире полицейских встретил 39-летний мужчина, работающий экскаваторщиком, который рассказал, что знаком с пенсионеркой три года и помогал ей по хозяйству. Установлено также, что в июле женщина переписала на него квартиру. Двумя днями ранее он заезжал к пенсионерке - тогда в квартире пропало электричество, а на следующий день пенсионерка перестала отвечать на звонки. Приехав в квартиру, мужчина позвал соседей и гвоздодером взломал дверь.

На место выехал руководитель районного отдела Следственного комитета по Ленобласти и криминалист. В квартире был обнаружен окровавленный нож. Также не тронуты оказались сбережения пенсионерки - больше 120 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).