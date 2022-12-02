В Петербурге полицейские применили табельное оружие для задержания нетрезвого лихача

«Во время ночного дежурства в Приморском районе Северной столицы сотрудники ДПС полиции задержали нетрезвого водителя. Он совершал рискованные маневры, создавая угрозу для окружающих.

Законному требованию инспекторов об остановке нарушитель не подчинился. Игнорируя неоднократные предупреждения, он на большой скорости пытался скрыться от преследования во дворах жилых домов. После предупредительного выстрела вверх один из полицейских открыл огонь по колесам машины. После вынужденной остановки водитель попытался убежать, но был задержан. Медицинское освидетельствование показало, что он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сотрудниками Госавтоинспекции составлены протоколы по восьми статьям КоАП РФ. За неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции суд назначил задержанному административный арест на срок 10 суток», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.