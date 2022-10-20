Во Фрунзенском районе женщина убила сожителя сковородой

Вчера к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратилась петербурженка с сообщением, что ее 44-летняяя родственница не открывает дверь, не выходит на связь, квартира на Пражской улице закрыта изнутри. Выехавшему участковому женщина дверь открыла.

Внутри был обнаружен туп 46-летнего неработающего гражданина Беларуси с гематомами на затылке. Женщина призналась, что 17 октября вечером после совместного употребления спиртных напитков у них произошел конфликт. Мужчина ударил ее рукой по лицу и ногой в живот. В ответ женщина два раза ударила сожителя сковородой по затылку. По ее словам, убедившись, что мужчина жив, легла спать. А утром обнаружила его мертвым.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.