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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти инспектор ДПС задержал угонщика, находящегося в федеральном розыске

В Ленобласти инспектор ДПС задержал угонщика, находящегося в федеральном розыске

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудник дорожной полиции задержал угонщика, находящегося в федеральном розыске

31 октября 2022 года около 16 часов в Ломоносовском районе Ленинградской области на 51 км автодороги «Санкт-Петербург – Ручьи», находясь на маршруте патрулирования, инспектор ДПС обратил внимание на автомобиль «ВАЗ-21099», проехавший в направлении деревни Большая Ижора. Сверившись с базой данных, полицейский установил, что машина числится в угоне от 29 октября из Кировского района Ленобласти.

Инспектор ДПС на служебном автомобиле бросился в погоню. На пересечении с трассой А-120 около пункта шиномонтажа полицейский обнаружил разыскиваемый автомобиль брошенным. Однако работники шиномонтажа тут же указали на мужчину, который шёл по противоположной стороне дороги. Полицейский догнал его и потребовал предъявить документы. В ответ мужчина выхватил из кармана нож и замахнулся на полицейского. Инспектор выбил нож из рук злоумышленника, после чего тот бросился бежать в сторону леса.

Во время преследования сотрудник дорожной полиции на основании Федерального закона «О полиции» предупредил о применении оружия и произвёл 2 предупредительных выстрела из табельного пистолета. В ответ злоумышленник прокричал, что тоже будет стрелять и засунул правую руку в карман. Расценив действия злоумышленника как реальную угрозу, полицейский произвёл прицельный выстрел в беглеца, ранив его в плечо правой руки. Через 100 метров злоумышленник увяз в болоте и был задержан.

Полицейский оказал злоумышленнику необходимую помощь, вызвал медиков и передал им раненого. В ходе проверки была установлена личность беглеца. Им оказался 44-летний петербуржец, находящийся в федеральном розыске как обвиняемый в краже, совершенной в Приморском районе. Теперь в отношении злоумышленника возбуждено еще и уголовное дело по факту угона автомобиля.
 

Источник: ГУ МВД
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