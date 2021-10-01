В Ленобласти обнаружены трупы мужа и жены с огнестрельными ранениями

Накануне днем, около 15 часов к полицейским Волосовского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что в частном доме поселка Реполка обнаружены мертвыми 47-летний местный житель и его 50-летняя жена с огнестрельными ранениями. У женщины зафиксировано огнестрельное ранение спины, у мужчины - левой стороны груди.

Судя по обстановке и бутылкам, супруги распивали спиртные напитки. Там же лежало ржавое, но исправное ружье. Выстрелы производились дробью.

По предварительной версии Следственного комитета по Ленобласти, мужчина выстрелил в жену, а потом в себя. Как говорят, судя по положению тел он умер не сразу, а лег рядом и обнял убитую.

По словам опрошенных полицией местных жителей, пара не отличалась благополучием, но недавно построила небольшой сруб взамен сгоревшего. Там их и нашли.

Возбуждено уголовное дело по составу "Убийство двух и более лиц". Ход расследования находится на контроле районной прокуратуры, сообщили в областном надзоре.