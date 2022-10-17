В Петербурге полицейские спасли мужчину от падения из окна седьмого этажа

Сотрудники полиции Петербурга спасли мужчину, который, находясь под действием наркотиков, чуть не выпал из окна квартиры на 7-м этаже дома 5/13 по улице Турку. О неадекватном поведении гражданина в полицию сообщили очевидцы.

Полицейские прибыли на место и поднялись в квартиру. К тому моменту гражданин уже выбрался наружу и висел, держась лишь руками за раму. Они затащили его в квартиру. Однако тот вёл себя агрессивно. Успокоился, когда его сковали наручниками. У мужчины были порезы и ссадины, а в квартире разбиты зеркала, стёкла, сломана мебель, выбиты лампочки.

Установлено, что неадекватные действия пострадавшего были совершены в состоянии наркотического опьянения, что подтвердило освидетельствование в больнице, куда он был госпитализирован. За употребления наркотиков он будет привлечён к ответственности. Ранее 32-летний житель Фрунзенского района неоднократно привлекался за хулиганство и за кражи.