В минувшую среду днем, 38-летнего гражданина Украины доставили в Мариинскую больницу с расколотым черепом, травмами груди и живота, в состоянии клинической смерти. Пострадавший был помещен в реанимационное отделение.
Мужчину доставили из хостела на Лиговском проспекте. Приятель травмированного, 33-летний житель Дагестана, пояснил, что после употребления спиртных напитков украинец стал плакать из-за ссоры с девушкой, а потом прыгнул из окна 5-го этажа.
В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины
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Опубликовал: Вадик Котов
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Гражданин Украины покалечился при падении из окна хостела в центре Петербурга.
В минувшую среду днем, 38-летнего гражданина Украины доставили в Мариинскую больницу с расколотым черепом, травмами груди и живота, в состоянии клинической смерти. Пострадавший был помещен в реанимационное отделение.
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