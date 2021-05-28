В центре Петербурга из окна хостела выпал гражданин Украины

В минувшую среду днем, 38-летнего гражданина Украины доставили в Мариинскую больницу с расколотым черепом, травмами груди и живота, в состоянии клинической смерти. Пострадавший был помещен в реанимационное отделение.

Мужчину доставили из хостела на Лиговском проспекте. Приятель травмированного, 33-летний житель Дагестана, пояснил, что после употребления спиртных напитков украинец стал плакать из-за ссоры с девушкой, а потом прыгнул из окна 5-го этажа.