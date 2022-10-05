В Пушкине задержан педофил, приставаший к 10-летней девочке в лифте торгового центра

В минувшее воскресенье к полицию Пушкинского района Петербурга обратилась мама 10-летней девочки. Ребенок находился в торговом комплексе на Полковой улице. Во время поездки в лифте к девочке стал приставать молодой мужчина. Она сумела убежать и сообщила о случившемся матери.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Пушкине. Полицейские передали подозреваемого в следственные органы, где в отношении него возбудили уголовное дело по 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).