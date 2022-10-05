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Питерец.ру » Происшествия » В Пушкине задержан педофил, приставаший к 10-летней девочке в лифте торгового центра

В Пушкине задержан педофил, приставаший к 10-летней девочке в лифте торгового центра

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Опубликовал: Вадик Котов
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Уголовный розыск задержал мужчину за приставание к девочке

В минувшее воскресенье к полицию Пушкинского района Петербурга обратилась мама 10-летней девочки. Ребенок находился в торговом комплексе на Полковой улице. Во время поездки в лифте к девочке стал приставать молодой мужчина. Она сумела убежать и сообщила о случившемся матери.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, проживающий в Пушкине. Полицейские передали подозреваемого в следственные органы, где в отношении него возбудили уголовное дело по 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Пушкинский район Пушкин насильник педофил мигранты
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