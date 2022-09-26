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Питерец.ру » Происшествия » В Приозерске ограбили круглосуточный магазин "21 век"

В Приозерске ограбили круглосуточный магазин "21 век"

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64
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
47News
Устанавливаются обстоятельства хищения наличных и продуктов в круглосуточном магазине в Приозерском районе Ленобласти

Сегодня ранним утром около 05 часов к полицейским Приозерского района Ленинградской области поступило сообщение о налете на круглосуточный магазин "21 век", расположенный на Ленинградском шоссе в городе Приозерск. Грабителя запечатлела камера видеонаблюдения.

Судя по видео, мужчина был одет в черный рабочий костюм, маску и солнцезащитные очки. В руках держал молоток. Он направился к продавцу, которая вытащила лоток кассы с деньгами и начал прятать наличные по карманам.

"Он сказал: "Позвонишь — убью. Водку давай и сигарет побольше", - комментирует видеозапись продавец.
Как рассказали 47news в магазине, мужчина угрожал продавцу молотком, но она успела нажать кнопку тревожной сигнализации. Женщина, которая дежурила ночью, взяла выходной.

"Сотрудники прибыли как положено, минут через пять, но грабитель уже ушел. Насколько я знаю, он задержан. Идет следствие. Сколько забрал денег, комментировать не могу", - добавила собеседница в "21 веке".
По информации 47news, о подозреваемом известно, что он имеет пристрастие к алкоголю и наркотикам.

Источник: 47News
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