В Коммунаре ограбили пожилую женщину

Накануне около 10 часов утра на улице Садовой в городе Коммунар, Гатчинского района Ленинградской области полицейские задержали 38-летнего ранее судимого мужчину. При нем были обнаружены часть вещей, похищенных у пожилой женщины несколько дней назад.

Ограбление было совершено ранним утром 20 августа в магазине на Ленинградском шоссе. Зорумышленник напал на 64-летнюю пенсионерку и, применив силу, отобрал у нее два мобильных телефона Redmi и Nokia, а также сумочку с кошельком.

Общий ущерб составил 11 850 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).