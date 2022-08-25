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Питерец.ру » Происшествия » В Коммунаре ограбили пожилую женщину

В Коммунаре ограбили пожилую женщину

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Опубликовал: Вадик Котов
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Задержан мужчина, который силой отобрал сумочку у пожилой женщины в Гатчинском районе Ленинградской области

Накануне около 10 часов утра на улице Садовой в городе Коммунар, Гатчинского района Ленинградской области полицейские задержали 38-летнего ранее судимого мужчину. При нем были обнаружены часть вещей, похищенных у пожилой женщины несколько дней назад.

Ограбление было совершено ранним утром 20 августа в магазине на Ленинградском шоссе. Зорумышленник напал на 64-летнюю пенсионерку и, применив силу, отобрал у нее два мобильных телефона Redmi и Nokia, а также сумочку с кошельком.

Общий ущерб составил 11 850 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Гатчинский район грабеж пенсионеры
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