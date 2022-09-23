Житель Кронштадта подозревается в инцесте

Сотрудникам полиции Кронштадта стало известно, что 40-летний неработающий мужчина в период с сентября по декабрь 2017 года и с марта по август 2018 года в квартире на Кронштадтской улице совершил насильственные действия сексуального характера в отношении своей дочери, 2008 года рождения. То есть, на момент совершения преступлений девочке было 9 и 10 лет.

Вчера по данному факту Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ.

Отца-педофила задержали и он уже дал признательные показания.