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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти столкнулись два мотоциклиста

В Ленобласти столкнулись два мотоциклиста

0
19
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
pxhere.com
В Ломоносовском районе Ленинградской области столкнулись два мотоциклиста

Вчера поздним вечером около 23 часов на 9 километре дороги "Ропша - Марьино", в Ломоносовском районе Ленинградской области 16-летний молодой человек на мотоцикле при развороте столкнулся с движущемся в попутном направлении мотоциклистом, под управлением 18-летнего парня.

В результате произошедшего ДТП, были госпитализированы оба водителя и пассажир мотоцикла, которым управлял 16-летний юноша. Похоже, эта парочка была нетрезва. По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение дорожной разметки при развороте.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ДПС.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район ДТП мотоциклы
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