В Ленобласти столкнулись два мотоциклиста

Вчера поздним вечером около 23 часов на 9 километре дороги "Ропша - Марьино", в Ломоносовском районе Ленинградской области 16-летний молодой человек на мотоцикле при развороте столкнулся с движущемся в попутном направлении мотоциклистом, под управлением 18-летнего парня.

В результате произошедшего ДТП, были госпитализированы оба водителя и пассажир мотоцикла, которым управлял 16-летний юноша. Похоже, эта парочка была нетрезва. По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение дорожной разметки при развороте.

Обстоятельства ДТП выясняют инспекторы ДПС.