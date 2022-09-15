В Петербурге задержали злоумышленника, обманувшего пенсионерку

В минувший понедельник к полицейским Кировского района Петербурга поступило заявление от 70-летней пенсионерки о том, что она стала жертвой мошенника.

Установлено, что 9 сентября 2022 года при выходе из магазина, расположенного по адресу проспект Ветеранов дом 50/2, к ней подошел неизвестный мужчина и представился директором фирмы. Молодой человек рассказал, что представлял свой товар на выставке, часть которого осталась нераспроданной. Предприниматель предложил потерпевшей приобрести подушки и одеяла якобы «почти даром». Такую спешность в распродаже «коммерсант» объяснил срочным авиарейсом в Грецию.

После этого пожилая женщина проследовала со злоумышленником по месту своего жительства по проспекту Ветеранов дом 13 и приобрела 5 подушек и 2 одеяла. Однако заявленной торговцем суммы у нее не нашлось, поэтому пенсионерка отдала в замен ювелирные изделия общей стоимостью 130 тысяч рублей. Несоразмерность отданного и приобретенного пенсионерка поняла чуть позже, в связи с чем обратилась в правоохранительные органы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские возле дома 31/2 по улице Лени Голикова по подозрению в совершении указанного преступления задержали ранее судимого неработающего 28-летнего жителя Ставропольского края. Подозреваемого задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.