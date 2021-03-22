Утром минувшего воскресенья около 9 часов возле дома 88 на улице Ленсовета, в Московском районе Петербурга двое неизвестных, угрожая расправой двум гражданам Украины, 36 лет и 51 года, похитили принадлежащие им 205 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись. Украинцы прибыли в Петербург в октябре 2020 года, регистрации в РФ не имеют.
В настоящее время приняты меры к розыску двух грабителей примерно одного возраста 35-40 лет, на обоих куртки темно-синего цвета с белыми буквами «НН».
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж).
В Петербурге ограбили приезжих из Украины
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
PiXABAY
В Московском районе Петербурга двое неизвестных ограбили приезжих из Украины
Утром минувшего воскресенья около 9 часов возле дома 88 на улице Ленсовета, в Московском районе Петербурга двое неизвестных, угрожая расправой двум гражданам Украины, 36 лет и 51 года, похитили принадлежащие им 205 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись. Украинцы прибыли в Петербург в октябре 2020 года, регистрации в РФ не имеют.
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