В Петербурге подросток на самокате попал под автобус

Вчера вечером около 20 часов 45 минут возле дома 8 по проспекту Энгельса 13-летний подросток на самокате попал под автобус Volgabus, который двигался от Светлановской площади к Ланскому шоссе. Дорожное происшествие произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода. Мальчик пересекал проезжую часть на красный свет.

Пострадавшего в состоянии средней степени тяжести госпитализировали. Он находился без сопровождения родителей, одежда без светоотражательных элементов.

55-летний водитель «Пассажиравтотранса» в 2002 году привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД – за несоблюдение требований дорожных знаков.