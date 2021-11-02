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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в надругательстве над студенткой

В Ленобласти задержали рэпера Yung Trappa по подозрению в надругательстве над студенткой

0
46
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Музыканта из Петербурга подозревают в надругательстве над знакомой в Выборгском районе Ленобласти

Вчера днем, около 15 часов в доме на улице Центральной в поселке Подборовье, Выборгского района Ленинградской области оперативники уголовного розыска задержали рэпера Yung Trappa.

Сотрудники полиции пришли к нему после того, как на музыканта заявила 18-летняя студентка одного из Петербургских вузов. Девушка сообщила полицейским, что около пяти утра того же 1 ноября рэпер надругался над ней.

Проверку по факту происшествия проводят следователи Следственного комитета по Ленобласти. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Рэпер Yung Trappa - участник Versus Battle. На площадке он соревновался с Федуком. После баттла музыкант уверял, что его избили в магазине околофутбольные хулиганы за острый язык. В 2013 году его задерживали по делу об обороте наркотиков, срок он получил условный. Затем еще через три года он снова попался с наркотиками, на этот раз срок был реальный — 5 лет 7 месяцев лишения свободы. Из колонии рэпер вышел в феврале этого года.

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
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