В Ленобласти иномарка сбила 3-летнего ребенка

В минувшую пятницу около 14 часов возле дома № 8/5 в поселке Рощино "Фольксваген" наехал на 3-летнего мальчика. По предварительным данным, ребенок угодил под колеса, внезапно выбежав на проезжую часть. Пострадавший госпитализирован, врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Водитель с места происшествия скрылся, не дожидаясь инспекторов ДПС.

Дорожная полиция устанавливает обстоятельства произошедшего. Очевидцев аварии просят откликнуться по телефону группы розыска ОГИБДД Выборгского района: 8 921 889 49 20, звонки принимают с 9 до 18.