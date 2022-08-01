В Петербурге мотоцикл столкнулся с маршруткой

Сегодня около 11 часов 45 минут на Выборгском шоссе, 17 при неустановленных обстоятельствах 28-летний мужчина, управляя мотоциклом «Ямаха», совершил столкновение с маршрутным такси, выполнявшим рейс «метро Просвещения-Лехтуси».

В результате ДТП мотоциклист в тяжёлом состоянии доставлен в больницу, пассажиры автобуса не пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские. Выясняются все обстоятельства произошедшеей аварии, степень тяжести телесных повреждений и данные участников правонарушения.