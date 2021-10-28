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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку

В Петербурге велосипедист попал под бетономешалку

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Опубликовал: Anton78
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Школьник на велосипеде попал под бетономешалку в Калининском районе Петербурга

Вчера вечером, около 20 часов 15 минут у дома 2А по Чугунной улице, в Калининском районе Петербурга произошло ДТП. Бетоносмеситель Mercedes-Benz Actros совершал поворот направо по разрешающему сигналу светофора и совершил наезд на 16-летнего велосипедиста. Подросток нарушил правила и не спешился с велосипеда.

В результате десятиклассник с сотрясением мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, переломом ребер, переломом костей таза, разрывом селезенки в крайне тяжелом состоянии госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса.

Источник: Конкретно.ру
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