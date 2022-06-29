В Финском заливе утонул подросток

Вчера вечером на пляже «Дубковский», на берегу Финского залива в городе Сестрорецк. Курортного района Петербурга отдыхала 37-летняя местная жительница с тремя детьми: ее 4-летняя дочь и племянники, мальчики 9-ти и 12-ти лет, приехавшие с бабушкой в гости из Выборгского района Ленинградской области.

Около 17 часов братья пошли купаться. Через 10 минут старший вышел из воды, а младший нет. После попыток самостоятельно найти ребенка, тетя позвонила в экстренные службы. Труп ребенка был обнаружен водолазами в 21 час 15 минут после утопления.

Погибший проживал в поселке Сопки с родителями и братом.