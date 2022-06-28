ента новостей

13:50
В Приморском районе мигранта ударили ножом
13:41
В Петерурге задержали мужчину, повредившего фонари освещения Львиного моста
13:37
В Петербурге задержали аферистов, выманивших у пенсионеров более миллиона рублей
10:50
Депутаты рассмотрели меры господдержки IT-отрасли
10:48
На КАД с проспектом Обуховской Обороны на месяц ограничат пропускную способность одного из съездов
10:44
В Ленобласти пытались изнасиловать 70-летнюю пенсионерку
10:35
В Ленобласти подростки бросили в костер аэрозольный баллончик
10:33
Обманывают под видом сотовых операторов
10:26
Виновника смертельного ДТП будут судить
10:05
С дефолтом они погорячились
10:00
Инфаркт бывает бессимптомным
09:55
Петербургские депутаты попросят Мишустина изменить схему оплаты вывоза мусора в пользу жильцов
09:49
46 мигрантов были найдены мертвыми внутри грузовика в Сан-Антонио
19:52
В Петербурге собрали первую крупную партию груза в рамках акции «Всё для победы»
16:48
В Красносельском районе наградили победителей поэтического конкурса памяти В.Цоя «Требуют наши сердца»
16:40
В Петербурга женщину вытолкнули в окно
16:35
В Лесколово на пепелище обнаружили обгоревшее тело мужчины
14:05
В Ленобласти задержали мужчину, совершившего убийство
13:55
В Петербурге задержали хулигана взорвавшего петарду на лестничной площадке
13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир
13:40
В Ленобласти в ДТП погиб пешеход
13:15
В Петербурге Полицейские спасли пенсионера и предотвратили распространение пожара
13:10
В Петербурге от запуска петарды пострадала женщина
12:50
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении более 13 миллионов рублей
12:43
В Ленобласти задержали жителя Карелии, перевозившего наркотики
12:16
Первый межрегиональный форум «Подростки 360» в Петербурге
12:11
Депутаты предлагают возродить в школах обязательную начальную военную подготовку
11:24
Россельхознадзор обнаружил фирму, реализовывавшую мясную продукцию неизвестного происхождения
11:21
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке теплохода «Капитан Джуманов»
11:18
Отличившимся в спецоперации на Украине росгвардейцам вручили государственные награды в Ленобласти
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти подростки бросили в костер аэрозольный баллончик

В Ленобласти подростки бросили в костер аэрозольный баллончик

0
63
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Яндекс.Дзен
Подростки бросили аэрозольный баллончик в костер в Ленобласти

Вчера около 02 часов ночи в приемный покой Детской областной клинической больницы на улице Комсомола в сопровождении родителей обратилась 17-летняя жительница поселка Коробицыно, Выборгского района Ленинградской области. Девушку госпитализировали с переломом нижней челюсти, рваной раной левой щеки, в тяжелом состоянии. Пациентку поместили в хирургическое отделение.

По предварительной информации, вечером 26 июня в указанном поселке молодежь проводила время у костра. Кто-то бросил в огонь аэрозольный баллон, который взорвался.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Выборгский район ЛО
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

11-06-2022, 12:50
В Ленобласти 10-летний мальчик выпал с 4-го этажа
24-08-2018, 11:50
В Ленобласти 16-летняя девушка упала с 5-го этажа
4-06-2021, 12:12
В Петербурге девочку сбил электросамокат
1-10-2020, 10:37
В Ленобласти на пожаре погибла женщина
6-06-2022, 09:39
В Ленобласти утонула годовалая девочка
2-03-2018, 10:58
В квартире в Купчино взорвался газовый баллон

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
99
Вчера, 13:46
В Ленобласти «Лада Ларгус» съехал в кювет. Погиб пассажир
0
98
Вчера, 13:40
В Ленобласти в ДТП погиб пешеход
0
106
Вчера, 09:21
В Ленобласти в ДТП погибли двое детей
0
106
26-06-2022, 12:56
В ДТП на КАД пострадали три человека
Наверх