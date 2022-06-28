В Ленобласти подростки бросили в костер аэрозольный баллончик

Вчера около 02 часов ночи в приемный покой Детской областной клинической больницы на улице Комсомола в сопровождении родителей обратилась 17-летняя жительница поселка Коробицыно, Выборгского района Ленинградской области. Девушку госпитализировали с переломом нижней челюсти, рваной раной левой щеки, в тяжелом состоянии. Пациентку поместили в хирургическое отделение.

По предварительной информации, вечером 26 июня в указанном поселке молодежь проводила время у костра. Кто-то бросил в огонь аэрозольный баллон, который взорвался.