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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти лежачий больной подорвался на гранате

В Ленобласти лежачий больной подорвался на гранате

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Опубликовал: Вадик Котов
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В деревне Токкари Всеволожского района лежачий больной подорвался на гранате.

Вчера около полудня в одном из домов деревни Токкари, Всеволожского района Ленинградской области раздался раздался хлопок. Внутри дома был обнаружен труп 63-летнего мужчины с характерными травмами. Погибший был лежачим больным вследствие болезни сердца.

Труп обнаружил его 36-летний сын, инвалид I группы.

С места происшествия изъяты фрагменты гранаты РГД-5, гладкоствольное самозарядное ружье ТОЗ-87 и обрез 16 калибра без номера. Оружие не зарегистрировано в Росгвардии.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 110.1 УК РФ (склонение к самоубийству). Следствие подозревает, что сын передал отцу гранату с вынутой чекой. Инвалид отпущен под обязательство о явке.

Источник: Конкретно.ру
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