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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские активизировали работу по «тонировке»

В Петербурге полицейские активизировали работу по «тонировке»

0
17
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
PiXABAY
Дорожная полиция Петербурга активизировала работу по «тонировке»

Более 8 тысяч автовладельцев уже привлечены к ответственности за излишнее стремление к конфиденциальности.

Как показывает практика, в теплый сезон количество тонированных автомобилей резко возрастает. Поэтому дорожная полиция открывает сезон возобновлением масштабных рейдов по проверке тонированных автомобилей. Мероприятия проводятся инспекторами ДПС во всех районах Санкт-Петербурга.

При этом, в ходе плановой работы дорожной полиции с начала года в Петербурге уже выявлено 8 282 автовладельца, транспортные средства которых были излишне «затонированы». В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по статье 12.5 КоАП РФ. Почти двести автовладельцев «удостоились» особого внимания сотрудников ДПС – административного протокола за невыполнение законных требований полиции (статья 19.3 КоАП РФ). Это так называемые «повторники»: водители, которые второй раз попались полиции на «тонированных» авто. Как результат: спецстоянки ГИБДД пополнились 190 автомобилями, а 38 автовладельцев получили административный арест.

Борьба с тонировкой стоит на особом контроле у руководства Главка. Столь пристальное внимание к данному вопросу обусловлено тем, что чрезмерная тонировка, значительно ухудшая обзор, может стать причиной повышенной аварийности на дорогах.

Ввиду того, что профилактические рейды проводятся повсеместно и на регулярной основе, автолюбителям, предпочитающим тонировать передние стекла своих авто, стоит быть готовыми к соответствующей реакции со стороны дорожных полицейских.

Источник: ГУ МВД
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