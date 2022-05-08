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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан отчим-истязатель, возбуждено уголовное дело

В Петербурге задержан отчим-истязатель, возбуждено уголовное дело

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Опубликовал: Anton78
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В Красногвардейском районе Петербурга задержан отчим-истязатель, возбуждено уголовное дело

В минувший четверг к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о госпитализации в детскую больницу с ушибами 12-летнего мальчика, ученика 5 класса одной из школ-интернатов.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», потерпевший проживает с 2-летним братом,  33-летней матерью и 27-летним отчимом, работниками почты в доме 26/1 на проспекте Наставников.

Известно, что сожитель матери систематически наносил побои обоим детям. Двухлетний брат потерпевшего также доставлен в больницу. 

В минувшу пятницу мужчину задержали, а вчера в отношении него следствием ГСУ СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Ранее задержанный уже был судим за угон автомобиля.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Красногвардейский район истязание
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