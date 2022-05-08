В Петербурге задержан отчим-истязатель, возбуждено уголовное дело

В минувший четверг к полицейским Красногвардейского района Петербурга поступило сообщение о госпитализации в детскую больницу с ушибами 12-летнего мальчика, ученика 5 класса одной из школ-интернатов.

Как передает АН «Оперативное прикрытие», потерпевший проживает с 2-летним братом, 33-летней матерью и 27-летним отчимом, работниками почты в доме 26/1 на проспекте Наставников.

Известно, что сожитель матери систематически наносил побои обоим детям. Двухлетний брат потерпевшего также доставлен в больницу.

В минувшу пятницу мужчину задержали, а вчера в отношении него следствием ГСУ СКР по Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание).

Ранее задержанный уже был судим за угон автомобиля.