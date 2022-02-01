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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге сотрудник Росгвардии пресек преступление и задержал опасного преступника

В Петербурге сотрудник Росгвардии пресек преступление и задержал опасного преступника

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
Росгвардия
В Красногвардейском районе Петербурга сотрудник Росгвардии вне службы пресек преступление и задержал опасного преступника.

Вчера военнослужащий Росгвардии по контракту, водитель Самир Магомедов оказался в гостях у знакомых на улице Пейзажной в Петербурге. Около 17 часов вечера за дверью на лестничной площадке он услышал звуки борьбы и женские крики о помощи.

Открыв дверь, на лестничной клетке сержант Магомедов увидел мужчину с ножевыми ранениями. Чуть дальше в коридоре неизвестный избивал женщину и пытался затащить ее в квартиру. Военнослужащий попытался прервать драку, но агрессор пошел на него с ножом. Тогда сержант предупредил, что служит в Росгвардии, а с собой у него травматический пистолет. Травматическое оружие Росгвардеец применил, когда преступник начал приближаться к нему с ножом в руке. Магомедов сделал предупреждающий выстрел вверх, а затем – по ногам нападавшего.

Злодея наряд вневедомственной охраны Росгвардии с множественными пулевыми ранениями правой голени, с инородными телами, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии доставил в отдел полиции.

Источник: 47News
Все по теме: Красногвардейский район ножевое ранение стрельба травматика
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