В Петербурге сотрудник Росгвардии пресек преступление и задержал опасного преступника

Вчера военнослужащий Росгвардии по контракту, водитель Самир Магомедов оказался в гостях у знакомых на улице Пейзажной в Петербурге. Около 17 часов вечера за дверью на лестничной площадке он услышал звуки борьбы и женские крики о помощи.

Открыв дверь, на лестничной клетке сержант Магомедов увидел мужчину с ножевыми ранениями. Чуть дальше в коридоре неизвестный избивал женщину и пытался затащить ее в квартиру. Военнослужащий попытался прервать драку, но агрессор пошел на него с ножом. Тогда сержант предупредил, что служит в Росгвардии, а с собой у него травматический пистолет. Травматическое оружие Росгвардеец применил, когда преступник начал приближаться к нему с ножом в руке. Магомедов сделал предупреждающий выстрел вверх, а затем – по ногам нападавшего.

Злодея наряд вневедомственной охраны Росгвардии с множественными пулевыми ранениями правой голени, с инородными телами, после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии доставил в отдел полиции.