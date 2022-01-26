В Петербурге за минувший год полиция задержала 240 мошенников, обманувших пенсионеров

За 12 месяцев 2021 года на территории региона, в Санкт-Петербурге и Ленобласти, полиция возбудила 495 уголовных дел (город – 364, область – 132) по преступлениям, связанным с совершением мошеннических действий контактным способом в отношении социально незащищенной категории – пожилых граждан, среди которых немало жителей блокадного Ленинграда и ветеранов Великой Отечественной войны. Больше половины этих преступлений полиции удалось раскрыть. За мошенничества задержано 240 участников преступных групп.

Можно выделить основные виды контактных мошенничеств, совершаемых в отношении пожилых граждан:

- Под видом близких родственников, попавших в трудную жизненную ситуацию, для разрешения которых требуется крупная сумма денег (ДТП, срочная операция и т.д.), так называемые «Сын попал в беду»;

- Под видом социальных, коммунальных работников (установка окон, газоанализаторов, продажа фильтров для воды, средств пожаротушения, тревожных кнопок и т.д.);

- Под предлогом проведения ремонтных работ, а также проведение их по завышенной стоимости;

- Под предлогом снятия порчи, продажи мёда, постельного белья (представителями кочевого народа), так называемые «уличные мошенничества»;

- Под предлогом продажи БАДов под видом лекарственных средств, а также получения компенсаций за ранее приобретенные БАДы;

- Мошеннические действия, направленные на завладение правом собственности на квартиру.

Раскрытие преступлений в отношении пожилых людей стоит на особом контроле у руководства ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. По каждому такому преступлению к расследованию привлекаются оперативники специализированных отделов Управления уголовного розыска.