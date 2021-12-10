В Мурино задержали гражданина Люксембурга за угрозы взрыва в метро

В минувший четверг сотрудники Центра "Э" в квартире жилого комплекса "Три кита", расположенного на улице Авиаторов Балитики в Мурино, задержали 66-летнего безработного гражданина Люксембурга. Иностранец подозревается в том, что утром 8 февраля он отправил смс-сообщение о готовящемся взрыве на станциях метро "Лесная" и "Выборгская". В сентябре также было отправлено сообщение о заминировании ТРК "Мега Парнас".

У задержанного изъят мобильный телефон, с которого было отправлено сообщение.

Задержанному избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Известно, что иностранец состоит на учёте в ПНД.