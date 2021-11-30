В Ленобласти задержали двоих автоугонщиков

Накануне утром в городе Всеволожск сотрудники полиции задержали двоих местных жителей: 35-летнего владельца небольшой транспортной компании и его 36-летнего безработного друга.

Мужчины подозреваются в том, что в ночь с 7 на 8 октября 2020 года от высотки жилого комплекса "Эдем" на улице Воскова в Сестрорецке угнали "Хендэ Туксон". Автомобиль стоимостью под 1,4 миллиона рублей принадлежал 66-летней бухгалтеру. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Во всеволожских квартирах задержанных друзей правоохранители нашли разнообразные сканирующие и диагностические устройства. Меру пресечения им изберут в течение двух дней.