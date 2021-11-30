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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали двоих автоугонщиков

В Ленобласти задержали двоих автоугонщиков

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Опубликовал: Anton78
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Спустя год по подозрению в угоне иномарки в Курортном районе Петербурга задержаны жители Всеволожска

Накануне утром в городе Всеволожск сотрудники полиции задержали двоих местных жителей: 35-летнего владельца небольшой транспортной компании и его 36-летнего безработного друга.

Мужчины подозреваются в том, что в ночь с 7 на 8 октября 2020 года от высотки жилого комплекса "Эдем" на улице Воскова в Сестрорецке угнали "Хендэ Туксон". Автомобиль стоимостью под 1,4 миллиона рублей принадлежал 66-летней бухгалтеру. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере".

Во всеволожских квартирах задержанных друзей правоохранители нашли разнообразные сканирующие и диагностические устройства. Меру пресечения им изберут в течение двух дней.

Источник: 47News
Все по теме: Курортный район угон кража
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