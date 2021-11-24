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Питерец.ру » Происшествия » В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий

В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
PiXABAY

23 ноября около пяти часов ввечера в правоохранительнве органы Всеволожского района поступило сообщение о трупе 56-летнего сварщика, найденном в квартире строящегося ЖК "Цвета радуги". На теле погибшего зафиксированы следы горения.

Следователи установили, что квартира в которой найден труп, использовалась как раздевалка для рабочих. После рабочего дня мужчина выпил и уснул с непотушенной сигаретой.

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются районным отделом Следственного комитета Ленинградской области.

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