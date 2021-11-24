В Мурино в строящемся ЖК "Цвета радуги" обнаружен обгоревший рабочий

23 ноября около пяти часов ввечера в правоохранительнве органы Всеволожского района поступило сообщение о трупе 56-летнего сварщика, найденном в квартире строящегося ЖК "Цвета радуги". На теле погибшего зафиксированы следы горения.

Следователи установили, что квартира в которой найден труп, использовалась как раздевалка для рабочих. После рабочего дня мужчина выпил и уснул с непотушенной сигаретой.

Обстоятельства и причины гибели устанавливаются районным отделом Следственного комитета Ленинградской области.