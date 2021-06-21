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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели

В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
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Житель Приозерского района Ленинградской области погиб после курения в постели.

Накануне утром, около 10 часов 40 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение из деревни Починок, Приозерского района Ленинградской области о том, что в квартире на третьем этаже дома на улице Леншоссе что-то взорвалось и из окон идет дым. Из дома эвакуировано 22 человека.
После ликвидации пожара обнаружен обгоревший труп мужчины, предворительно, 72-летний хозяин указанной квартиры. В лечебное учреждение доставили 57-летнего мужчину с ожогами, в крайне тяжелом состоянии.
По его словам, они с хозяином после совместного распития спиртных напитков уснули. Гость уснул, а хозяин курил в постели, что и спровоцировало возгорание.

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Ленобласть Приозерский район пожар обнаружение трупа
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