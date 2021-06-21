В Ленобласти мужчина погиб после курения в постели

Накануне утром, около 10 часов 40 минут на пульт дежурного МЧС поступило сообщение из деревни Починок, Приозерского района Ленинградской области о том, что в квартире на третьем этаже дома на улице Леншоссе что-то взорвалось и из окон идет дым. Из дома эвакуировано 22 человека.

После ликвидации пожара обнаружен обгоревший труп мужчины, предворительно, 72-летний хозяин указанной квартиры. В лечебное учреждение доставили 57-летнего мужчину с ожогами, в крайне тяжелом состоянии.

По его словам, они с хозяином после совместного распития спиртных напитков уснули. Гость уснул, а хозяин курил в постели, что и спровоцировало возгорание.